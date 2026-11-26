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SAO PAULO, 26 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın güney ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtınalarda aralarında 1 yaşında bir bebeğin de bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Arjantin ve Paraguay sınırında bulunan Parana eyaletinde 6 kişi hayatını kaybederken, pazartesiden bu yana eyaletin birçok belediyesinde yaklaşık 10.000 kişi sel ve ani su baskınlarından etkilendi.

Sao Paulo eyaletine bağlı Monte Alegre do Sul belediyesinde meydana gelen heyelanda evleri toprak altında kalan 21 yaşındaki bir kadın ve bir yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.

Fırtınalar, geçiş yapan soğuk cephenin de etkisiyle son iki günde sellere, ani su baskınlarına, elektrik kesintilerine ve evlerde ve altyapıda hasara neden oldu.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Tupancireta belediyesinde kısa süre önce etkili olan fırtınada 5 kişi hayatını kaybederken, 265 kişi de yaralanmıştı.

Brezilya'nın güney bölgeleri, Pasifik Okyanusu'nun ekvator bölgesinde suların beklenmedik şekilde ısınmasına yol açan ve bölgeye ortalamanın üzerinde yağış getiren El Nino hava olayı nedeniyle alarm durumunu sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua