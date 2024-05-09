Brezilya'da Rekor Yağışlar ve Seller En Az 100 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

RIO GRANDE DO SUL, 9 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'da yerel yetkililerin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde bir haftadan uzun süredir devam eden rekor düzeydeki yağışlar ve seller nedeniyle en az 100 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 100.000 ev ise yıkıldı yahut önemli ölçüde hasar gördü.