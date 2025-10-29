Haberler

Brezilya'da Comando Vermelho Operasyonu: 64 Ölü, 81 Tutuklu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rio de Janeiro'da düzenlenen büyük çaplı polis operasyonunda en az 64 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi tutuklandı. Operasyon, Comando Vermelho suç örgütüne karşı gerçekleştirildi ve tarihi olarak en kanlı operasyonlardan biri olarak kaydedildi.

RİO DE JANEİRO, 29 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Comando Vermelho suç örgütüne düzenlenen büyük çaplı polis operasyonunda en az 64 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise tutuklandı.

Rio de Janeiro eyalet yönetimi, salı günü yapılan operasyonu Rio tarihinin en kanlı operasyonu olarak nitelendirdi. Kentin Complexo do Alemao ve Penha gecekondu bölgelerindeki 26 topluluğu kapsayan operasyona 2.500'den fazla sivil görevli ve askeri polis memuru katıldı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 56'sının Comando Vermelho üyesi olduğunu ve birden çok polis memurunun da yaşamını yitirdiğini belirtti. Operasyon sırasında 31 tüfek ve başka silahların yanı sıra mühimmat ve patlayıcıların da ele geçirildiği kaydedildi.

Bir yıldan uzun süredir devam eden soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda polis, 69 tutuklama emri ve 180 arama emrini uyguladı. Gözaltına alınanlar arasında Chapadao bölgesinde şiddeti kışkırtmakla suçlanan ve Comando Vermelho lideri olduğundan şüphelenilen bir kişi de yer aldı.

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, operasyonu eyaletin "narkoterör" olgusuyla mücadelesi diye nitelendirerek, operasyonla Rio mahallelerine ve komşu belediyelere çetenin yayılmasını durdurmanın amaçlandığını söyledi.

Yetkililer, çete üyelerinin Penha bölgesinde güvenlik güçlerine ve sivillere patlayıcı atmak için insansız hava araçları (İHA) kullandığını bildirdi. Operasyon sırasında helikopterler, İHA'lar, zırhlı araçlar, yıkım ekipleri ve ambulanslar kullanıldığı belirtildi.

Yerel savcılar, Comando Vermelho'nun otoyollara yakın gecekondu mahallelerini uyuşturucu ve silah kaçakçılığı için stratejik üs olarak kullandığını söyledi. Savcılık, 67 kişiye uyuşturucu kaçakçılığı, 3 kişiye ise işkence suçlamasıyla dava açtı.

Polis, operasyonun devam ettiğini ve yaralı sayısının artabileceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu

Bahis oynayan 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.