Brezilya'da Comando Vermelho Operasyonu: 64 Ölü, 81 Tutuklu

RİO DE JANEİRO, 29 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Comando Vermelho suç örgütüne düzenlenen büyük çaplı polis operasyonunda en az 64 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise tutuklandı.

Rio de Janeiro eyalet yönetimi, salı günü yapılan operasyonu Rio tarihinin en kanlı operasyonu olarak nitelendirdi. Kentin Complexo do Alemao ve Penha gecekondu bölgelerindeki 26 topluluğu kapsayan operasyona 2.500'den fazla sivil görevli ve askeri polis memuru katıldı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 56'sının Comando Vermelho üyesi olduğunu ve birden çok polis memurunun da yaşamını yitirdiğini belirtti. Operasyon sırasında 31 tüfek ve başka silahların yanı sıra mühimmat ve patlayıcıların da ele geçirildiği kaydedildi.

Bir yıldan uzun süredir devam eden soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda polis, 69 tutuklama emri ve 180 arama emrini uyguladı. Gözaltına alınanlar arasında Chapadao bölgesinde şiddeti kışkırtmakla suçlanan ve Comando Vermelho lideri olduğundan şüphelenilen bir kişi de yer aldı.

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, operasyonu eyaletin "narkoterör" olgusuyla mücadelesi diye nitelendirerek, operasyonla Rio mahallelerine ve komşu belediyelere çetenin yayılmasını durdurmanın amaçlandığını söyledi.

Yetkililer, çete üyelerinin Penha bölgesinde güvenlik güçlerine ve sivillere patlayıcı atmak için insansız hava araçları (İHA) kullandığını bildirdi. Operasyon sırasında helikopterler, İHA'lar, zırhlı araçlar, yıkım ekipleri ve ambulanslar kullanıldığı belirtildi.

Yerel savcılar, Comando Vermelho'nun otoyollara yakın gecekondu mahallelerini uyuşturucu ve silah kaçakçılığı için stratejik üs olarak kullandığını söyledi. Savcılık, 67 kişiye uyuşturucu kaçakçılığı, 3 kişiye ise işkence suçlamasıyla dava açtı.

Polis, operasyonun devam ettiğini ve yaralı sayısının artabileceğini bildirdi.