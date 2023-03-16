Brezilya'da ilginç olay! Marketi soymak için açtığı delikte sıkışan hırsız, acımasızca dövüldü

Brezilya'da bir kişi, hırsızlık yapmak için ilginç bir yöntem denedi. Yan duvarı delerek markete girmeye çalışan hırsız, açtığı delikte sıkışınca işletme sahipleriyle burun buruna geldi. Polise vermeyen market sahipleri, planı suya düşen hırsızı uzun sopalarla döverek terbiye etti.