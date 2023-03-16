Brezilya'da ilginç olay! Marketi soymak için açtığı delikte sıkışan hırsız, acımasızca dövüldü
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Brezilya'da bir kişi, hırsızlık yapmak için ilginç bir yöntem denedi. Yan duvarı delerek markete girmeye çalışan hırsız, açtığı delikte sıkışınca işletme sahipleriyle burun buruna geldi. Polise vermeyen market sahipleri, planı suya düşen hırsızı uzun sopalarla döverek terbiye etti.
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da garip bir olay meydana geldi. Bir marketi gözüne kestiren hırsız, yan duvarda delik açarak, sabah saatlerinde buradan içeri girmeyi planladı.
İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ
Açtığı deliğe sığmayan hırsız, gövdesini zar zor soktuğu yerde sıkışıp kaldı. Market sahipleri hırsızı suçüstü yakalarken, kendi yöntemleriyle terbiye etmek istedi.
SOPALARLA DÖVDÜLER
Yarısı marketin içinde, yarısı dışında öylece kala kalan beceriksiz hırsıza, market sahipleri saldırdı. Sopalarla hırsızı döven market sahipleri, o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.