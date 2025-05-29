Brezilya Cumhurbaşkanı Lula, İsrail'in Gazze'de Yaptığı Saldırıya Tepki Gösterdi

Brezilya Cumhurbaşkanı Lula, İsrail'in Gazze'de Yaptığı Saldırıya Tepki Gösterdi
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze'deki hava saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktoru örnek göstererek İsrail'e sert eleştirilerde bulundu. Lula, bu eylemleri insanlık dışı ve soykırım olarak nitelendirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktoru sosyal medya hesabında paylaşarak İsrail'e tepki gösterdi.

Lula, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktor Neccar'a dikkati çekti.

Lula, "Bu, utanç verici ve korkakça bir saldırı. İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısı sonucunda, doktor Alaa Al-Naccar yalnızca bir çocuğunu ve eşini hayatta tutabildi, onların da durumu kritik. Bu olay, silahlı bir devletin savunmasız sivillere yönelik yürüttüğü savaşın ne kadar zalim ve insanlık dışı olduğunu tüm yönleriyle ortaya koyuyor."

Gazze'de her gün kadın ve çocukların hayatını kaybettiğini dile getiren Lula, İsrail'in eylemlerinin artık "meşru müdafaa" veya "terörle mücadele" sınırlarını aştığını vurguladı.

Lula, İsrail'in Gazze'de başka hesaplar peşinde koştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Artık söz konusu olan ne kendini savunma hakkıdır ne terörle mücadele ne de Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma çabasıdır. Bugün Gazze'de tanık olduğumuz şey bir intikamdır. Bu soykırımın mevcut aşamasındaki tek amacı, Filistin halkını temel yaşam koşullarından mahrum bırakmak ve onları kendi meşru topraklarından sürmektir."

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan Filistinli kadın doktor, soykırımcı İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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