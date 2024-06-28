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Brezilya, Çin'in Chengdu kentinde yeni başkonsolosluk açtı

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Brezilya, Çin anakarasındaki üçüncü başkonsolosluğunu Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da açtı. Başkonsolosluk, Sichuan, Chongqing, Guizhou, Yunnan ve Shaanxi'yi kapsayan konsolosluk bölgesine hizmet verecek.

CHENGDU, 28 Haziran (Xinhua) -- Brezilya, Çin anakarasındaki üçüncü başkonsolosluğunu Perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da açtı.

Sichuan, Chongqing, Guizhou, Yunnan ve Shaanxi'yi kapsayan konsolosluk bölgesine hizmet verecek olan başkonsolosluk, Shanghai ve Guangzhou kentlerinde açılan başkonsoloslukların ardından geldi. Cezar Amaral, Brezilya'nın Chengdu kentindeki ilk başkonsolosu oldu.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Brezilya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Brezilya'nın Çin Büyükelçisi Marcos Galvao, Chengdu kentinde Brezilya başkonsolosluğu açılmasının özel önem taşıdığını ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesinde kilit bir rol oynamasının beklendiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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