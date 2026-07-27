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Brezilya, Milei'nin sert sözleri sonrası büyükelçisini geri çağırdı

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Brezilya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'i hedef alan açıklamalarının ardından Buenos Aires'teki büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı.

Brezilya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'i hedef alan açıklamalarının ardından Buenos Aires'teki büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Brezilya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Milei'nin Sao Paulo'da Lula da Silva ile Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes'i hedef alan açıklamalarının ardından Buenos Aires Büyükelçisi Julio Bitelli'den ülkeye dönmesinin istendiği belirtildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Luiz Edson Fachin de Moraes'i hedef alan ifadeleri nedeniyle Milei'yi kınayarak yargının bağımsızlığına vurgu yaptı.

İktidardaki İşçi Partisinin (PT) Genel Başkanı Edinho Silva ise Milei'yi Brezilya'nın kurumlarına ve Devlet Başkanı Lula da Silva'ya saygısızlık etmekle suçladı.

Milei, Sao Paulo'daki Pacaembu Stadyumu'nda düzenlenen Liberal Parti kongresinde yaptığı konuşmada, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek verirken, Lula da Silva ile Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes'i sert sözlerle eleştirmişti.

Bolsonaro hakkında verilen ev hapsi kararını "hukuksuz" olarak nitelendiren Milei, "Lula hapisteyken yabancı liderleri kabul etmekten çekinmezken, Brezilya adaleti haksız yere ev hapsinde tutulan dostumu ziyaret etmeme izin vermedi." ifadesini kullanmıştı.

Bolsonaro'nun oğlu, devlet başkanı adayı ilan edilmişti

Kongrede Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'nun, Liberal Parti tarafından devlet başkanı adayı gösterilmesine karar verilmişti.

Milei, Brezilya lideri Lula da Silva'yı sert sözlerle eleştirerek, Flavio Bolsonaro'dan ekim ayındaki seçimlerde "sosyalist çöplüğü durdurmasını" istemişti.

Kaynak: AA
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