Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu hayvan barınağını inceledi

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, hayvan barınağında inceleme yaptı.

Topsakaloğlu, Tekmen Mahallesi'ndeki barınağın mevcut durumu ile hayvanların bakım ve beslenme şartlarını inceledi.

Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Topsakaloğlu, sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyarette Topsakaloğlu'na, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Remzi Bardak da eşlik etti.