Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak mülki idare amirlerinin halk için taşıdığı sorumlulukları ve devlet-millet ilişkisini vurguladı.

Topsakaloğlu, mesajında, mülki idare amirlerinin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ve "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışını kendilerine rehber edindiklerini bildirdi.

Mülki idare amirlerinin bulundukları yerlerde hiçbir ayrım gözetmeksizin her bir vatandaşın hürriyet, refah ve huzur içinde sürdüreceği bir hayatın sorumluluğunu taşımakta olduğunu belirten Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"İdareciler, Türkiye Cumhuriyeti ve onun temel değerlerinin yılmaz bekçileri olarak, memleketin her köşesinde kendilerine verilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olup, kendilerine verilen bu payenin farkında olarak devletimiz ile milletimiz arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirme çabası içindedirler."

