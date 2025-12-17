Haberler

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, MHP İlçe Başkanı Kara'yı kabul etti

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, MHP İlçe Başkanı Kara'yı kabul etti
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, MHP İlçe Başkanı Soner Kara ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, MHP İlçe Başkanı Soner Kara ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ziyarette, ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinilen ziyarette, ilçeye değer katacak projeler ve hizmetler ele alındı.

