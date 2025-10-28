Bozyazı Kaymakamı, Kıbrıs Gazisi Hasan Gümüş'ü Ziyaret Etti
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kıbrıs gazisi Hasan Gümüş ve ailesini ziyaret ederek gazilere minnet duyduklarını belirtti.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kıbrıs gazisi Hasan Gümüş ve ailesini ziyaret etti.
Topsakaloğlu, ziyarete vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını ortaya koyan gazilere minnet duyduklarını belirtti.
Gazi Gümüş de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydederek, Topsakaloğlu'na teşekkür etti.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel