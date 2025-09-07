Haberler

Bozyazı Kaymakamı İlköğretim Haftası Mesajı Yayınladı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlköğretim Haftası dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere mesaj göndererek eğitimin önemine dikkat çekti ve başarı dileklerinde bulundu.

Tüm öğrencilere başarılarla dolu bir yıl temennisinde bulunan Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerimize, azim ve kararlılıkla çalışarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklarına olan inancımı vurgulamak istiyorum. Değerli öğretmenlerimize, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı bilgi, sevgi ve şefkatle yetiştirme gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Velilerimizin ise çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en büyük destekçileri olacağına yürekten inanıyorum."

