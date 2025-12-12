Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci'ye ziyaret
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ile bir araya gelerek eğitim projeleri ve işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette eğitim alanındaki çalışmalar ve Bozyazı ilçesinde yürütülen projeler görüşüldü.
Kaymakam Topsakaloğlu, Özdemirci'ye görevinde başarılar dileyerek eğitimin her kademesinde yapılacak işbirliklerinin önemli olduğunu belirtti.
Özdemirci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent genelinde eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel