Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a ziyaret

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Topsakaloğlu, polis teşkilatının ilçenin huzur ve güvenliği için gösterdiği çalışmalardan dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.