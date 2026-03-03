Bozyazı ilçesinde öğrencilere teknoloji bağımlılığına karşı eğitim verildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde lise öğrencilerine teknoloji bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Anamur Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneğince, Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere teknoloji bağımlılığının zararları anlatıldı.
Etkinlikte öğrencilerle buluşan psikolog Canan Kökten, teknolojinin kontrolsüz kullanımının sosyal hayatı ve akademik başarıyı olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat