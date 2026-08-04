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Bozyazı'da Yeni Eğitim Müdürü Göreve Başladı

Bozyazı'da Yeni Eğitim Müdürü Göreve Başladı
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Yusuf Batkı, Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı. Görev heyecanı yaşadığını belirten Batkı, eğitime katkı için kurumlarla işbirliği yapacaklarını ve çalışmaları ortak akılla sürdüreceklerini açıkladı.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yusuf Batkı görevine başladı.

Batkı, yaptığı açıklamada, ilçede görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Bozyazı'da eğitime katkı sunmak için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını anlatan Batkı, çalışmaları ortak akıl ve istişare anlayışıyla sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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