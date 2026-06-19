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Bozyazı'da yaşlı kadının altınlarını gasbeden zanlı tutuklandı

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Bozyazı'da 82 yaşındaki R.Ö.'nün evine girerek ellerini ve boynunu bağlayıp altın küpe ve yüzüklerini çalan zanlı S.T., polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Bozyazı ilçesinde ellerini ve boynunu bağlayarak etkisiz hale getirdiği yaşlı kadının altınlarını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaledibi Mahallesi'nde 17 Haziran'da R.Ö'nün (82) evine giren bir şüpheli, yaşlı kadının ellerini ve boynunu bağlayarak hareket etmesini engelledi.

Zanlı, kulağındaki altın küpeleri ve elindeki yüzükleri aldığı yaşlı kadını yatak odasına kilitleyerek evden ayrıldı.

Yaşlı kadını evde bağlanmış halde bulan yakınları, durumu polise bildirdi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan altınları kuyumcuda satan şüphelinin S.T. olduğunu belirledi.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen polis, S.T'yi gözaltına aldı, altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin lirayı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
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