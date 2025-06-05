Bozyazı'da Kurban Bayramı Mesajları

Bozyazı'da Kurban Bayramı Mesajları
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve Müftü Yakup Avcı, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladıkları mesajlarla dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve Müftü Yakup Avcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, bayramlarda yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini belirtti.

Bayramlarda, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, "Bu anlamlı günlerde, ihtiyaç sahiplerini gözetmek, büyüklerimizi ziyaret etmek ve çocuklarımızı sevindirmek birlik ve beraberliğimizi pekiştirir." ifadesini kullandı.

Bozyazı Belediye Başkanı Çetinkaya da Kurban Bayramı'nın Türk milletine ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Böyle önemli günlerde dayanışmanın artırılmasının en büyük sorumlulukları olduğunu belirten Çetinkaya, "Bozyazı Belediyesi olarak bayramın ruhuna uygun şekilde vatandaşlarımızın yanında olmaya, ilçemizde birlik ve beraberliği büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlçe Müftüsü Yakup Avcı da Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına Bozyazı halkının büyük duyarlılıkla destek verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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