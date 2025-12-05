Bozyazı'da ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

Haberler

Güncelleme:
Bozyazı ilçesinde, ihtiyaç sahibi 1300 aileye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür yardımı yapılmaya başlandı. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, kış döneminde vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kömür dağıtımı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçede 1300 aile belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, "İlçemizdeki hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ailelerimizin kış dönemini daha rahat geçirmeleri önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
