Bozyazı’da Eğitime Destek Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik konuların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Vali Mülkiye Başmüfettişi Abdulkadir Yazıcı'nın başkanlığında yapılan toplantıda, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik projeler görüşüldü.

Bozyazı Öğretmenevinde Vali Mülkiye Başmüfettişi Abdulkadir Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik konular ele alandı.

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ile ilgili yürütülen projeler ve kurumlar arası işbirliği çalışmalarının görüşüldüğü toplantı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, toplantının ilçedeki eğitim faaliyetlerine katkı sunacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
