Bozyazı’da Eğitime Destek Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Eğitime Destek Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Bozyazı Öğretmenevinde Vali Mülkiye Başmüfettişi Abdulkadir Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik konular ele alandı.

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ile ilgili yürütülen projeler ve kurumlar arası işbirliği çalışmalarının görüşüldüğü toplantı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, toplantının ilçedeki eğitim faaliyetlerine katkı sunacağını kaydetti.