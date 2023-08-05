Bozyazı'da doğal gaz alt yapı çalışmaları başladı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, doğal gaz kullanımı için alt yapı çalışmalarına başlandı. Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, ilçeye doğal gaz getirilmesi projesi kapsamında Hacıhıdırlı Mahalllesi'nde başlatılan alt yapı çalışmalarını inceledi. Çetinkaya, projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtirken, Aksa Çukurova Doğalgaz Bölge Müdürü Tufan Duman ise 20 milyon lira yatırımla inşa edilecek 16 kilometrelik şebeke alt yapısının, yıl sonuna kadar 1100 konuta ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.