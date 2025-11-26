Bozyazı'da Ara Tatilde En Çok Kitap Okuyan Öğrencilere Ödül Verildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler Ahmet Yalçın, Göktuğ Şafak Akdemirci ve Nuran Badem ödüllendirildi. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ara tatilde en çok kitap okuyan öğrencilerin Ahmet Yalçın, Göktuğ Şafak Akdemirci ve Nuran Badem olduğunu belirledi.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, makamında ağırladığı öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.
Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin de yer aldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel