Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

Şehirler arası otobüs ile uyuşturucu getirileceği bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, otobüsü durdurarak arama yaptı.

Yolculuk yapan bir şüphelinin üzerinde peçeteye emdirilmiş 675 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından tutuklandı.