Bilecik'te uyuşturucu bulunduran 5 zanlı gözaltına alındı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, 5 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu bulunduran 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarda, araç ve şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 5 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan