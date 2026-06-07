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Bilecik'te uyuşturucu bulunduran 5 zanlı gözaltına alındı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, 5 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu bulunduran 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarda, araç ve şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 5 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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