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Bilecik'te bariyere çarpan tırın sürücüsü öldü

Bilecik'te bariyere çarpan tırın sürücüsü öldü
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tekerlek patlaması sonucu kontrolden çıkan tırın bariyere çarpmasıyla sürücü M.A. hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

M.A. yönetimindeki 34 DF 5906 plakalı tır, Bozüyük-Kütahya kara yolunun Akpınar mevkisinde, aracın tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü M.A'nın yaşamını yitirdiği belirledi.

Sürücünün cesedi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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