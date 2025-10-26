Bozüyük'te Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne 67 Bin Lira Ceza

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 66 bin 962 lira ceza yazıldı.

Bozüyük-Sakarya kara yolunda ve kent merkezinde seyir halinde tehlikeli hareketler yapan ve sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsü için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin tespit ettiği sürücüye 7 farklı trafik kuralı ihlalinden 66 bin 962 lira ceza kesildi.

Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.