Bozüyük'te Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne 67 Bin Lira Ceza
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tehlikeli motosiklet kullanışı nedeniyle sürücüye 66 bin 962 lira ceza kesildi. 7 farklı trafik kuralı ihlalinden ceza alan sürücünün aracı trafikten men edildi ve adli işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 66 bin 962 lira ceza yazıldı.
Bozüyük-Sakarya kara yolunda ve kent merkezinde seyir halinde tehlikeli hareketler yapan ve sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsü için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin tespit ettiği sürücüye 7 farklı trafik kuralı ihlalinden 66 bin 962 lira ceza kesildi.
Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel