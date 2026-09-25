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Bozüyük'te operasyonda 108 bin 380 dolu makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

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Bozüyük'te operasyonda 108 bin 380 dolu makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında
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Bilecik Bozüyük'te kaçak tütün ürünleri bulunduğu ihbarı üzerine iş yeri ve eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 bin 380 dolu, 15 bin 600 boş makaron, 5,5 kilogram tütün ile kaçak elektronik sigara ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, iş yerinde ve evde bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri muhafaza edildiği ihbarını aldı.

Ekipler, iş yeri ile eve düzenlediği operasyonda 108 bin 380 dolu ve 15 bin 600 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 5,5 kilogram tütün ile kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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