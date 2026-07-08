Bilecik'te kamyonetin otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Ş. (27) yönetimindeki 11 AAZ 085 plakalı kamyonet, Bozüyük-Söğüt kara yolunun Alibeydüzü mevkisinde aynı istikamette seyir halindeki Y.K. (66) idaresindeki 34 FF 5224 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, H.K. (61), F.K. (32) ve N.D. (65) yaralandı.
Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan