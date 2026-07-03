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Bilecik'te çıkan anız yangını söndürüldü

Bilecik'te çıkan anız yangını söndürüldü
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan anız yangını, jandarma, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Yeniçepni köyü kara yolu kenarındaki dere yatağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk müdahaleye yaptı.

İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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