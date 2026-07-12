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Bilecik'te zicirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra mevkisinde, aynı yönde seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle H.K.S'nin kullandığı 26 AEZ 523 plakalı otomobilde bulunan kardeşler S.S. (5) ve B.S. (9) yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastamesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

E.A. (28) yönetimindeki 34 NYP 992 plakalı otomobil, merkez Necmiye köyü mevkisinde A.B. (33) 11 ABJ 514 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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