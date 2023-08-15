Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Aşure İkramına Katıldı

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla Bozüyük Tuhafiyeci ve Konfeksiyoncular Derneği tarafından düzenlenen aşure ikramına katıldı. Başkan Yardımcısı Fındık, vatandaşlara aşure ikramında bulundu ve teşekkür etti.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla Bozüyük Tuhafiyeci ve Konfeksiyoncular Derneği tarafından kapalı pazarda düzenlenen aşure ikramına katıldı.

Aşure ikramına; Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Fındık ve Şahinoğlu'nun yanı sıra Bozüyük Tuhafiyeci ve Konfeksiyoncular Derneği Başkanı Cengiz Çatman ve Dernek Başkan Yardımcısı Cem Tetik, pazar esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, kapağı dualarla açılan aşure tenceresinden vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören aşure ikramı için Bozüyük Tuhafiyeci ve Konfeksiyoncular Derneği Başkanı Cengiz Çatman'a ve Dernek yönetimine teşekkür eden Başkan Yardımcısı Fındık, "Aşure hayrınızı Allah kabul etsin" dedi.