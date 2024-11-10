Boztepe İlkokulu'ndan Atatürk Anma Etkinliği
Trabzon'daki Boztepe İlkokulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, '1938' yazılı koreografi ile izleyenlerden büyük beğeni aldı.
TRABZON'da Boztepe İlkokulu öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrencilerin okul bahçesindeki koreografisi büyük ilgi gördü.
Ortahisar ilçesindeki Boztepe İlkokulu öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde anma töreni düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen 10 Kasım etkinliklerinin ardından öğretmenlerin desteğiyle '1938' yazılı bir koreografi oluşturan 180 öğrenci izleyenlerin beğenisi kazandı. Öğrencilerin koreografisi cep telefonuyla kaydedildi.