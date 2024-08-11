Üye Girişi
Haberler

Bozkurt ve Ayancık'ta sel felaketi kurbanları anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı. Bozkurt Merkez Camisi'nde düzenlenen anma programında mevlit okutuldu ve ikramlar yapıldı. Ayancık'ta ise Sahil Camisi'nde mevlit okutularak dualar edildi ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu sel felaketinin 3. yılı nedeniyle Bozkurt Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Vatandaşlara Belediye tarafından ilçeye özgü geleneksel etli pilav ikram edilirken, Kaymakamlık ve Türk Kızılay tarafından da çeşitli ikramlar yapıldı.

Programa Kaymakam Hasan Erdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde de 11 Ağustos 2021'de yaşanan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin üçüncü yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Ayancık Kaymakamlığınca Sahil Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutularak dualar edildi. Programın ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Programa, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

kastamonu Ayancık Bozkurt Sinop Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 12-13 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 12-13 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım 12-13 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Polatlı, Çankaya 12-13 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Ağustos Samsunspor Beşiktaş maçı nereden izlenir? 12 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos başak, kova, aslan burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada? FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı yayın! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç özeti! MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki!
title