Kastamonu'da boş doğal gaz tüplerinin bulunduğu tır devrildi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, boş doğal gaz tüpleri yüklü bir tır devrildi. Kazada sürücü yara almazken, araçta hasar meydana geldi.
Bozkurt-Abana kara yolunun Darsu köyü mevkisinde Salim Özdemir yönetimindeki plakası öğrenilemeyen boş doğal gaz tüplerinin bulunduğu tır şarampole devrildi.
Kazanın ardından Karayolları 152. Şube, KARGAZ ile Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Sürücünün yaralanmadığı kazada araçta hasar meydana geldi.
Kazanın ardından aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
