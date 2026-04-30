Bozkurt'ta 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Bozkurt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fuarın açılışı Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Recep Atak, MHP İlçe Başkanı Cemal Karakaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire amirleri tarafından yapıldı.

Yanık, beraberindekilerle öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı 38 proje ile çeşitli el sanatlarının yer aldı sergiyi gezdi, projeler hakkında öğrenci ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı.

Sergilenen projelerin çok değerli ve önemli olduğunu dile getiren Yanık, TÜBİTAK bilim fuarlarının öğrencilerin araştırma, sorgulama ve üretme yeteneklerini geliştirmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.