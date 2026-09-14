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Bozkurt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı

Bozkurt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Fatih İlkokulunda tören düzenlendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Fatih İlkokulunda tören düzenlendi.

Törende, Kaymakam İsmail Koçdoğan ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Atak, okul zilini öğrencilerle birlikte çaldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler ront gösterisi sundu, şiirler okudu.

Dördüncü sınıf öğrencileri, bu yıl ilk kez okula başlayan birinci sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Kaymakam Koçdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Atak, İlçe Emniyet Amiri Vekili Özhan Dursun Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Kemal Polat, daire amirleri ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA
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