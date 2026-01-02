Bozkurt'ta yollardaki buzlanma deniz suyu ile önleniyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde belediye, yollarda buzlanmayı engellemek amacıyla deniz suyu kullanıyor.

Bozkurt Belediyesi ekipleri, denizden çektikleri suyu arazözle cadde ve sokaklara püskürtüyor.

Böylece tuzlu suyun yollarda buzlanmayı önlemesi amaçlanıyor.

Bozkurt Belediyesi Garaj Amiri Lütfi Onar, AA muhabirine, Fen İşleri Müdürlüğü olarak deniz suyunu arozözlerle cadde ve sokaklarda uyguladıklarını belirterek, "Eski 5 dereceye kadar verim alıyoruz. Sıfır maliyetle belediyemizi büyük bir külfetten kurtarıyoruz." dedi.