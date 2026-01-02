Haberler

Bozkurt'ta yollardaki buzlanma deniz suyu ile önleniyor

Bozkurt'ta yollardaki buzlanma deniz suyu ile önleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde belediye ekipleri, yollarda buzlanmayı önlemek amacıyla deniz suyu püskürtüyor. Bu uygulama ile maliyet düşürülmesi hedefleniyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde belediye, yollarda buzlanmayı engellemek amacıyla deniz suyu kullanıyor.

Bozkurt Belediyesi ekipleri, denizden çektikleri suyu arazözle cadde ve sokaklara püskürtüyor.

Böylece tuzlu suyun yollarda buzlanmayı önlemesi amaçlanıyor.

Bozkurt Belediyesi Garaj Amiri Lütfi Onar, AA muhabirine, Fen İşleri Müdürlüğü olarak deniz suyunu arozözlerle cadde ve sokaklarda uyguladıklarını belirterek, "Eski 5 dereceye kadar verim alıyoruz. Sıfır maliyetle belediyemizi büyük bir külfetten kurtarıyoruz." dedi.???????

Kaynak: AA / Halil Demir - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar

Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme