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Bozkırın minik çobanları; biri polis diğeri sanayide usta olmak istiyor

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Yozgat'ta yaşayan Mehmet Emir Kılıç ile Alperen Atıl isimli iki arkadaş, yaz tatillerini çobanlık yaparak geçiriyor. Mehmet Emir Kılıç sanayide usta olma hayali kurarken, Alperen Atıl ise polis olmak istiyor.

Bozkırın minik çobanları; biri polis diğeri sanayide usta olmak istiyor

YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan Mehmet Emir Kılıç ile Alperen Atıl isimli iki arkadaş, yaz tatillerini çobanlık yapan ailelerine yardım ederek geçiriyor. Dağda hayvanları otlatan 12 yaşındaki iki arkadaştan biri ileride polis diğeri ise sanayide usta olma hayali kuruyor.

Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde yaşayan 7. sınıf öğrencileri Mehmet Emir Kılıç ile Alperen Atıl, yaz tatillerini çobanlık yapan ailelerine yardım ederek geçiriyor. Sabah saat 07.30'da aileleriyle hayvanlarını dağlık alana getiren Kılıç ile Atıl, akşam 20.00'a kadar hayvanlarını otlatıyor. Sıcak havalarda dere kenarlarında hem kendilerini hem de hayvanlarını serinleten iki arkadaş, hayvan otlatırken ileride yapacakları mesleğin de hayalini kuruyor. Çobanlık işini severek yapan Mehmet Emir Kılç, sanayide usta olma hayali kurarken Alperen Atıl ise polis olmak istiyor.

"Büyüyünce sanayide usta olacağım"

İleride sanayide usta olmak istediğini belirten Mehmet Emir Kılıç, çobanlığı severek yaptığını söyleyerek, "Boş zamanlarımızda, yaz tatilinde, okuldan arta kalan zamanlarda ailemize yardımcı olmaya çalışıyoruz, arkadaşımla birlikte hayvanları güdüyoruz. Sabah saat 07.30'da başlıyoruz bu işe akşam 20.00'da evde oluyoruz. Hayalimdeki meslek büyüyünce sanayide usta olacağım. Şimdi aileme yardım ediyorum, inekleri otlatıyorum ama büyüyünce sanayide usta olacağım." dedi.

"Tek hayalim polis olmak"

Alperen Atıl ise tek hedefinin polis olmak olduğunu belirterek "Okullar tatil olunca fırsat buldukça çobanlık yapıyorum, aileme destek oluyorum. Havalar çok sıcak ama hayvanlarla uğraşmayı çok seviyorum. Ayrıca tek hayalim polis olmak, polis olmayı çok istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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