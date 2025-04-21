Bozdoğan'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
O.S. (53) idaresindeki 27 SF 171 plakalı traktör, Tütüncüler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile traktördeki F.Ö. (20) ve A. S. (19) yaralandı.
Ambulansla Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan A.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mücahit Orçan - Güncel