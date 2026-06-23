Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, tarla yolunda kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Şenay Pınarcı (43) altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Şenay Pınarcı (43), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Bozdoğan ilçesi Ziyaretli Mahallesi'nde meydana geldi. Şenay Pınarcı kullandığı 64 EA 647 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini tarla yolunda kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Pınarcı, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı