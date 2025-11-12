Haberler

Bozdoğan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah imalatı yapan bir şahıs gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda av tüfeği ve tabanca parçaları ele geçirildi.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik operasyonunda çok sayıda silah ve silah parçasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl ve Bozdoğan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Madran Mahallesi'nde yaşayan kişinin evinde ruhsatsız silah tamiri ve imalatı yapıp, satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. KEP, KAFES, JABS ve PARS sistemleriyle yapılan araştırmaların ardından, ekipler, dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı bomba arama köpekleri 'Obruk' ve 'Tali' eşliğinde, şüphelinin evi ve bağ evine operasyon düzenlendi. Evlerde ruhsatsız biri tam otomatik 4 av tüfeği, 13 tüfek kabzası, 3 tüfek gövdesi, 6 tüfek mekanizması, 4 tabanca kabzası, 3 tetik tertibatı, 1 tabanca üst kapağı, 3 tabanca şarjörü ve 31 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

