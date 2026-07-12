Aydın'da orman yangını

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bozdoğan'ın kırsal Hışımlar Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla Bozdoğan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı