Bozdağ: "2023, bu milletin üzerinde hesap yapanların bir kez daha bozulacağı bir yıl olacaktır" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozdağ: "2023, bu milletin üzerinde hesap yapanların bir kez daha bozulacağı bir yıl olacaktır"

AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
 - Güncelleme:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı. (3)

"Daha bir masanın etrafında hangi sırada oturacağında, kimin önde kimin solda sağda olacağında anlaşamayanların her ay altın toplantısı yapar gibi masa toplantısı yapıp boş boş konuşup dağılmasının bu ülkeye ne faydası var"

"2023, bu milletin üzerinde hesap yapanların bir kez daha milletin gönlünde söndürüleceği ve bir kez daha bozulacağı bir yıl olacaktır Allah'ın izniyle"

AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

Bekir Bozdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title