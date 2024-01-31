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Bozçalı beldesinde yolların asfaltlama çalışmaları tamamlandı

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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesinde zarar gören yollarda asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Bozçalı Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede içme suyu tedariki için yapılan altyapı çalışmalarının bitmesinin ardından bozulan yolların tamirinin de tamamlandığı belirtildi. Belediye Başkanı Yücel Gülbahar, belde içerisinden geçen ana yoldaki ev bağlantıları ile Bozçalı Yaylası yolundaki bozuk bölümlerin asfaltla iyileştirildiğini kaydetti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesinde zarar gören yollarda asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Bozçalı Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede içme suyu tedariki için yapılan altyapı çalışmalarının bitmesinin ardından bozulan yolların tamirinin de tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Yücel Gülbahar, belde içerisinden geçen ana yoldaki ev bağlantıları ile Bozçalı Yaylası yolundaki bozuk bölümlerin asfaltla iyileştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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