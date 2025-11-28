Bozcaada'daki Otelde Yangın: Bir Köpek Telef Oldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Poyraz Limanı'ndaki otelin kahvaltı servisinin yapıldığı bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin, rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm otele yayılması üzerine işletme sahipleri durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otel kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan bir köpek de telef oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.