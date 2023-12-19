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Bozcaada'da uçurumdan düşen kadının şüpheli erkek arkadaşı tutuklandı

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir kadının uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan soruşturma sonucunda, kadının erkek arkadaşı tutuklandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir kadının uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozcaada'ya arkadaşlarıyla tatil yapmak için gelen Yeşim Demir'in (39), 6 Temmuz'da gün batımını izlemek üzere gittiği Polente Burnu'nda 30 metre yüksekliğindeki uçurumdan düşmesi üzerine soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Demir'in erkek arkadaşı olduğu belirtilen N.G, Sakarya'da jandarma tarafından gözaltına alındı.

N.G, Ezine Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Çanakkale Bozcaada Tutuklama Adliye Ölüm Soruşturma Suç Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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