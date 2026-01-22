Haberler

Bozcaada'da sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Belediye ekipleri birikintilerin tahliyesi için çalışma başlattı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, vatandaşlar su birikintileri arasında yürümekte güçlük çekti.

Adanın merkezindeki yolların bazı bölümleri suyla kaplandı.

Bozcaada Belediyesi ekipleri, Namazgah Sokak ve Çınaraltı Caddesi üzerinde birikinti oluşan noktalarda suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

