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Bozcaada'da kazada yaralanan kişi Sahil Güvenlik botuyla Geyikli'ye tahliye edildi

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Bozcaada'da kazada yaralanan kişi Sahil Güvenlik botuyla Geyikli'ye tahliye edildi
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Bozcaada'da trafik kazasında yaralanan kişinin sağlık kontrolleri sonrası tıbbi tahliyesine karar verildi. Bozcaada İskelesi'ne ambulansla getirilen kişi, TCSG-908 botuyla Geyikli İskelesi'ne taşındı ve ÇOMÜ Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Bozcaada'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan E.K'nin (44) yapılan sağlık kontrolleri sonrası tıbbi tahliyesine karar verildi.

Ambulansla Bozcaada İskelesi'ne getirilen yaralının "TCSG-908" bot komutanlığınca Geyikli İskelesi'ne tahliyesi yapıldı.

İskelede bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan E.K, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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