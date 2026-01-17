Haberler

Bozcaada'da Karaya Oturan Tanker Yüzdürülerek Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozcaada'da karaya oturan 249 metre uzunluğundaki QENDIL isimli tanker, Kıyı Emniyeti ekiplerinin başarılı müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

(ÇANAKKALE) – Bozcaada'da karaya oturan 249 metre boyundaki QENDIL isimli tanker, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bozcaada'da karaya oturan QENDIL isimli 249 metre boyundaki tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yüzdürülerek kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tankerin Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Gemi Kurtaran, Kurtarma-16 ve Kurtarma-17 römorkörleri ile KEGM-6 ve KEGM-8 botları refakatinde, kurtarma uzmanlarının koordinasyonunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada

Kan donduran vahşet kamerada! İşte Atlas'ın son anları