Bozcaada'da Karaya Oturan Tanker Yüzdürülerek Kurtarıldı

Bozcaada'da karaya oturan QENDIL isimli 249 metre boyundaki tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yüzdürülerek kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tankerin Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Gemi Kurtaran, Kurtarma-16 ve Kurtarma-17 römorkörleri ile KEGM-6 ve KEGM-8 botları refakatinde, kurtarma uzmanlarının koordinasyonunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldüğü bildirildi.