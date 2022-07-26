BOZCAADA AÇIKLARINDA 227 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan bir balıkçı teknesinde 227 kaçak göçmen ile 2 insan kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatöler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'nın Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak yürüttüğü göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, 23 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Bozcaada ilçesi kuzeybatısında İtalya rotası üzerindeki 'Alidayı-A' isimli balıkçı teknesi TCSG-66 Bot tarafından şüphe üzerine durduruldu. Teknede 227 kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler sayısının çok fazla olması ve bu durumun can emniyetini tehlikeye düşürmesi nedeniyle, göçmenlerden bir bölümü emniyetli bir şekilde, Sahil Güvenlik botuna alındı. Balıkçı teknesinde emniyetli şekilde taşınabilecek sayıda göçmen bırakıldı. En yakın limana intikal esnasında balıkçı teknesi arıza yapınca TCSG-66 Bot tarafından yedeklenerek AKÇAN-SA Limanı'na getirildi.

Burada yapılan detaylı kontrollerde Afganistan, Bangladeş, Eritre, Pakistan, Somali, Suriye, İran ve Yemen uyruklu 13'ü kadın ve 9'u çocuk olmak üzere toplam 227 kaçak göçmen ile 2 Lübnan uyruklu organizatör tespit edildi.

Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör, tutuklandı. Balıkçı teknesi ise el konularak yediemine teslim edildi.